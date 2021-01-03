Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve puanını 31'e yükseltti. Kara Kartal bu sonucun ardından zirveye yükseldi! 5. hafta sonunda 18. sıraya kadar düşen Beşiktaş aradan geçen 11 haftada zirveye tırmandı!

Sezona iyi başlayan ve Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, maç yapmadan geçtiği 5. haftaya kadar birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgiyle 4 puanda kalarak 18. sıraya kadar gerilemişti. Süper Lig'in 9. haftasını da 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilginin ardından topladığı 13 puanla 9. sırada geçiren Beşiktaş, 10. haftada 5. sıraya kadar çıktı. Son olarak 15. haftada Sivasspor'u yenerek ikinciliğe yükselen Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle de zirveye tırmandı.

81 HAFTALIK HASRET SONA ERDİ

Geçen sezon başından beri zirve mücadelesi vermekte zorlanan Beşiktaş, ligde 81 hafta sonra zirveye yükselerek şampiyonluk için iddiasını ortaya koydu. Galatasaray'ın Antalyaspor'la evinde berabere kalmasının ardından Beşiktaş, 2018-19 sezonunun ikinci haftasından bu yana ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.