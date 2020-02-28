Beşamel sos nasıl yapılır?

Fransa’dan mutfaklarımıza başta misafir olarak gelen un, tereyağı ve sütün kavrulmasıyla yapılan bu sos sofralarımızda kalıcı yer elde etmeyi başarmıştır. Hayatımıza iyi ki girmiş dediğimiz Beşamel sos birçok köfte yemeğiyle, karnabahar, mantar gibi sebzelerle çok uyumlu olduğu için sıklıkla kullanır olduk. Nasıl yapılacağını sizlere aktarıyorum.

Beşamel sos malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Beşamel sos yapılışı:

Sıvı yağı ve tereyağı bir tencere içerisinde ısıtılır.

Un ilave edilip kokusu çıkana kadar kavrulur.

1,5 su bardağı sütü üzerine ilave edin.

Topak kalmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırılması sağlanır.

Karabiber ve tuzu ekleyip kanayana kadar karıştırarak pişirin.

Kaynadıktan sonra altını kapatıp ocaktan indirin.

Afiyet Olsun.