Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaşı altı genç ve çocuklara bu sistemden yararlanma hakkı yani yüzde 25 devlet katkısını alma ve sistemde birikim yapma hakkı tanınır tanınmaz hem ebeveynler hem de emeklilik şirketleri harekete geçti. Yaklaşık 3 ay önce sisteme girişler de başladı. 11 emeklilik şirketi de çocuk ve gençlerin sistemden yararlanması için çalışmaya başladı.

Emeklilik Gözetim Merkezi rakamlarına göre 18 yaş altına BES'e katılım hakkı tanındıktan sonra ebeveynler yaklaşık 49 bin çocuk için BES planı yaptı. Bir anlamda harçlıklarını sistemden yatırıp çocukların ilerleyen yıllarda eğitim, evlenme ve ev alma gibi büyük tutarlara ihtiyaç duyulan dönemler için gerekli tasarrufun yapılmasına önayak oldu. Anne ve babalar 49 bin çocuk için şimdiye kadar 47 milyon lira birikim yapılmasını sağladı. Sisteme girişlerin başladığı 3 ay boyunca çocuk başına 964 lira yani aylık 321 lira tasarruf yapıldı. Aslan payını kişi başına aylık 761 lira (3 ayda 2 bin 2884 TL) ile 16 yaşındaki çocuklar aldı. 16 yaşındaki bu şanslı çocukların sayısı bin 443.

EN KALABALIK GRUP 2 YAŞINDAKİLER

10 Haziran'dan bu yana istatistikleri tutulan 18 yaş altı BES katılımcılarından en kalabalık grup 3 bin 336 kişi ile 2 yaşındaki çocuklar oldu. 2 yaşındaki çocuklar aylık 194 lira ile aynı zamanda kişi başı en az birikim yapılan grup da oldu. 1 yaşındaki çocukların sayısı da 3 bin 332 oldu. Henüz yaşına gelmemiş bebekler ile 3 yaşındaki çocukların sayısı da 1 ve 2 yaşındakilere yakın oldu.

10 YAŞ ALTINDAKİLERİN ORANI YÜZDE 70

EGM istatistiklerinden dikkat çeken bir nokta da çocukların yaklaşık yüzde 40'ının katılım payının da yüzde 32'sinin tek bir emeklilik şirketinden, Anadolu Hayat Sigorta'dan sisteme giriş yapmış olması. 46 bin 739 çocuğun 18 bin 419'u bu şirket kanalıyla birikimi tercih etti. 47 milyon liralık birikimin de 15.1 milyonu Anadolu Hayat Emeklilik 'ten geldi. Devlet de birikim yapmaya başlayan 49 bin çocuğa şimdiye kadar 3 milyon 75 bin lira katkı yaptı.

10 Eylül 2021 itibarıyla açıklanan 18 yaş altına ilişkin EGM verilerine göre; 1 yaşın altına yönelik düzenlenen sözleşmelerin oranı yüzde 7 civarında gerçekleşirken, 10 yaşın altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri toplamının yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Fon büyüklüğü açısından bakıldığında ise 1 yaş altı çocukların fon büyüklüğü bu alandaki toplam tutarın yüzde 4’üne denk gelirken, 10 yaş altındaki çocukların fon büyüklüğü toplam fon büyüklüğün yüzde 54’ünü oluşturuyor.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN AYLIK 761 LİRA KATKI PAYI YATIRILDI

Yaş Katılımcı sayısı Katılım tutarı Kişi başı birikim Kişi başı aylık birikim* 0 3.288 2.028.778 617 206 1 3.332 1.941.727 583 194 2 3.336 2.042.229 612 204 3 3.298 2.256.466 684 228 4 3.239 2.216.710 684 228 5 3.149 2.497.610 793 264 6 3.219 2.284.446 710 237 7 3.103 2.577.418 831 277 8 2.876 3.074.255 1.069 356 9 2.818 2.388.311 848 283 10 2.586 2.637.884 1.020 340 11 2.463 3.292.626 1.337 446 12 2.376 3.449.594 1.452 484 13 2.316 2.946.955 1.272 424 14 2.125 2.139.576 1.007 336 15 1.936 2.669.523 1.379 460 16 1.798 4.105.991 2.284 761 17 1.443 2.410.400 1.670 557 Toplam 48.701 46.960.499 964 321 *Yaklaşık