BES 22. yılında 10 milyon gönüllü katılımcıya ulaştı

Türkiye’de tasarruf alışkanlıklarını güçlendiren, sermaye piyasalarını derinleştiren ve milyonlarca vatandaşın geleceğini güvence altına alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 22. yılını önemli bir dönüm noktasıyla kutluyor. Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 10 milyonu aştı. Bu gelişme, bireylerin uzun vadeli tasarruf bilincinin her geçen yıl güçlendiğini ve sistemin Türkiye ekonomisi için stratejik bir yatırım platformuna dönüştüğünü gösteriyor.

Bireysel emeklilik fonları, otomatik katılım sistemiyle birlikte bugün 2 trilyon TL’ye yaklaşan büyüklüğüyle Türkiye’nin en önemli uzun vadeli yatırım kaynaklarından birini oluşturuyor. Bu fonlar, sermaye piyasalarına istikrar ve derinlik kazandırırken reel sektöre uzun vadeli finansman sağlıyor, kamu maliyesi üzerindeki geleceğe dönük yükleri hafifletiyor.

YÜZDE 42'SİNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sistemin ulaştığı noktayı değerlendirerek şunları söyledi: “Bireysel Emeklilik Sistemi, 22 yılda finansal sürdürülebilirliğin en başarılı örneklerinden biri haline geldi. Bugün 10 milyonu gönüllü BES’te olmak üzere OKS’deki çalışanları da dahil ettiğimizde 18 milyon katılımcıya ulaşmak sadece bir rakam değil, geleceğe güvenle bakan bir toplumun göstergesi. BES, vatandaşın tasarruf bilinciyle ekonominin uzun vadeli istikrarı arasında güçlü bir köprü kuruyor. 10 milyona ulaşan katılımcıların %42’sini kadınlarımız oluşturmaktadır ki, bu oran devlet katkısı ile amaçlanan sistemin toplumsal kapsayıcılık misyonuna da başarıyla hizmet etmekte olduğunu gösteriyor.”

%30 oranındaki devlet katkısı, sistemin cazibesini artıran ve katılımcıların birikim motivasyonunu güçlendiren en önemli unsurlardan biri konumunda. Uğur Gülen, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: “Devlet katkısı, vatandaşın tasarrufuna verilen stratejik bir destektir. Bu model sayesinde bireyler sadece kendi birikimlerini değil, kamu desteğiyle büyüyen bir emeklilik fonunu da inşa ediyor. Katkının sürdürülebilirliği, sistemin uzun vadeli başarısının da güvencesidir. Ayrıca yılın son günlerine yaklaştığımız bu dönemde bu yıla ait devlet katkısı hakkının tamamını almak isteyen katılımcıların bütçeleri elverdiğince ek katkı payı yatırmaları da kritik öneme sahip.” GENÇLER VE ÇOCUKLAR DA KATILIYOR 2022 yılında yapılan düzenleme ile 18 yaş altı bireylerin de BES’e dahil olması, sistemin geleceğine yeni bir dinamizm kazandırdı. Bugün bir buçuk milyonu aşkın genç ve çocuk adına açılan BES sözleşmeleri, ailelerin çocuklarının geleceğine dönük uzun vadeli finansal planlama yaptığının göstergesi.

Gülen, bu değişimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gençlerin BES'e katılımı, sadece birikim değil, finansal farkındalık açısından da büyük bir kazanım. 18 yaş altı katılımlar, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor ve tasarruf kültürünü erken yaşta yerleştiriyor. Bizim hedefimiz, vatandaşlarımızın sadece emekliliğini değil, tüm yaşam döngüsünü finansal güvence altına alan bir yapıyı kalıcı hale getirmek." BES, 22 yılda sadece rakamlarla değil, yarattığı güven, istikrar ve finansal okuryazarlık bilinciyle de Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğunda önemli bir yer edindi. Türkiye Sigorta Birliği, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte sistemin kapsayıcılığını artırmak, yatırım araçlarını çeşitlendirmek ve dijitalleşme yoluyla katılımcı deneyimini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.