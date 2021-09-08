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Berrak Tüzünataç'tan 'İbrahim Kutluay' açıklaması! - Magazin haberleri

Berrak Tüzünataç'tan 'İbrahim Kutluay' açıklaması!

Adı eski basketbolcu İbrahim kutluay ile anılan Berrak Tüzünataç, konuyla ilgili açıklama yaptı. Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen ünlü oyuncu, "Adettendir diye soruyorsunuz, biliyorum. Ben de gerekli açıklamayı yaptım. Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı

08.09.2021 - 07:50 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. "Hava çok soğudu, o yüzden hızlı hızlı evime gitmeye çalışıyorum." diyen Tüzünataç, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

    "ÖNEMLİ OLAN KARAKTERE HEYECANLANMAK"

    Yeni bir film çektiklerini ve gelen projeleri de değerlendirdiğini dile getiren Berrak Tüzünataç, "Dijitalde ya da televizyonda olması önemli değil. Önemli olan karaktere heyecanlanmak... Nerede denk gelirse, orada yaparım." ifadelerini kullandı.

  • "ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

    Adı eski basketbolcu İbrahim kutluay ile anılan ünlü oyuncu, konuyla ilgili de konuştu.

    Tüzünataç, gazetecilerin 'İbrahim Kutluay' sorularına, "Adettendir diye soruyorsunuz, biliyorum. Ben de gerekli açıklamayı yaptım. Yok öyle bir şey." yanıtını vererek, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

  • "SADECE ARKADAŞIZ!"

    5 gün önce konuyla ilgili açıklama yapan eski basketbolcu ise, "Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil. Berrak sadece arkadaşım." ifadelerini kullanarak, hakkında çıkan "aşk" haberlerine noktayı koymuştu.

  • "SAKLANACAK BİR YANI KALMADI"

    Öte yandan Berrak Tüzünataç ile kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkisi üç ay sürmüştü.

    Bir dergiye konuk olan Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ve annelik hakkındaki sorulara cevap vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı çünkü artık. Keyfimiz yerinde..." demişti.

  • "FAZLACA BAŞARISIZ İLİŞKİ TEŞEBBÜSÜM OLDU"

    Berrak Tüzünataç, "Hiç anne olmayı düşündünüz mü?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Kendi kendime oturup, 'Bir çocuk yapmalıyım' gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini halletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum. Bir gün kendimle ilgili öyle hissedersem, öyle bir partnerim de olursa gibi bir durum söz konusu...

    Ünlü oyuncu, ayrıca kendisiyle ilgili, "Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm olduğu doğru..." itirafında bulunmuştu.

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