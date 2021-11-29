Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Berrak Tüzünataç: Siz nereden çıktınız! - Magazin haberleri

Berrak Tüzünataç: Siz nereden çıktınız!

Önceki gün Asmalımescit'te görüntülenen Berrak Tüzünataç, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ünlü oyuncu, muhabirlere, "Siz nereden çıktınız? Beklemiyordum" ifadelerini kullandı

29.11.2021 - 08:33 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Berrak Tüzünataç (37), önceki gün Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Koşar adımlarla bir otele giren ve renkli giyim tarzıyla dikkat çeken Tüzünataç, flaşlar patlayınca şoke oldu.

  • "ÖDÜL VERECEĞİM, GEÇ KALDIM"

    Kahkaha atarak, "Siz nereden çıktınız? Beklemiyordum." diyen Berrak Tüzünataç, "Fashion Film Festivali İstanbul için jüri oldum. Ödül vereceğim. Biraz geç kaldım." diyerek, mekana giriş yaptı.

  • "GÜZELLİK KAVRAMI TAMAMEN PSİKOLOJİK"

    Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini anlatmıştı.

    Şu sıralar bir ilişkisi olmadığının altını çizen ve güzelliğin avantajlı hallerini yaşadığını ifade eden Tüzünataç, "Güzellik kavramı tamamen psikolojik ve o kadar baskın ki... Niyetim 10 yıl içinde bu bedenden bağımsız yürüyen bir kariyere sahip olmak. Yazmak, çizmek gibi... Bu sistemin kadından beklentisi o kadar zor ki. Bu angajmanlardan ayrılıp, senaryo yazarlığına vakit ayırmam çok zor." diye konuşmuştu.

  • "ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

    Ayrıca daha önce adı eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile anılan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

    Tüzünataç, gazetecilerin "İbrahim Kutluay" sorularına, "Adettendir diye soruyorsunuz, biliyorum. Ben de gerekli açıklamayı yaptım. Yok öyle bir şey." yanıtını vererek, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

  • "SADECE ARKADAŞIZ!"

    Eski basketbolcu ise, "Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil. Berrak sadece arkadaşım." ifadelerini kullanarak, hakkında çıkan "aşk" haberlerine noktayı koymuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.