AŞK 3 AY SÜRDÜ

Berrak Tüzünataç ile kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkisi üç ay sürmüştü. Bir dergiye konuk olan Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ve annelik hakkındaki sorulara cevap vermişti.

Ünlü oyuncu, "Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı çünkü artık. Keyfimiz yerinde..." demişti.