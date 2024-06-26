Berrak Tüzünataç'ın deniz sohbeti
Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Berrak Tüzünataç, bir arkadaşıyla denizde yüzerken görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Berrak Tüzünataç, bir arkadaşıyla plajda objektiflere yansıdı.
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Yeşil renkli bir bikini giydiği görülen Berrak Tüzünataç, bir arkadaşıyla gün boyunca denizin keyfini çıkardı.
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Arkadaşıyla hem yüzüp hem de sohbet eden Berrak Tüzünataç'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.
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Yüzerken yorulan arkadaşlar bir ara dubalara tutunup dinlendi.