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        Haberler Magazin Berrak Tüzünataç: Bugün beni boş verin - Magazin haberleri

        Berrak Tüzünataç: Bugün beni boş verin

        Berrak Tüzünataç, muhabirlere; "Aman, haydi bugün beni boş verin. Hep konuşuyoruz" diyerek takıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:33
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        "Bugün beni boş verin"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Haftanın birçok gününü Bebek'te geçiren Berrak Tüzünataç, yine semtinde görüntülendi.

        Telefonuyla görüşme halindeyken yürüyen oyuncu, hemen görüşmeyi sonlandırarak muhabirlere laf attı. Tüzünataç; "Aman haydi bugün beni boş verin, hep konuşuyoruz" dedi. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğini belirtti.

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