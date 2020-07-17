Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Berna Laçin de tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kızı ile Yalıkavak'ta denize girerken görüntülenen Laçin, yaklaşık yarım saat yüzdü. Berna Laçin, ardından deniz sonrası evinin yolunu tuttu.

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