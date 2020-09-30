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Berlin'in yapımı yılan hikayesine dönen yeni uluslararası havalimanı 31 Ekim'de faaliyete giriyor. Ancak yapımı 14 yıl süren Berlin Brandenburg Havalimanı için herhangi bir açılış töreni düzenlenmeyecek.

Berlin Brandenburg Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Engelbert Lütke Daldrup 9 yıl gecikmeyle açılacak havalimanıyla ilgili yaptığı açıklamada " Almanya'nın başkenti sonunda uluslararası standartlara uygun bir havalimanına kavuşuyor. Alman mühendisleri olarak utanç içindeyiz. Projenin gurur duyulacak bir yanı yok. Büyük bir parti olmayacak. Sadece açacağız" ifadelerini kullandı.

2006'DA BAŞLADI

Söz konusu havalimanının inşaatına 15 yıllık bir planlamanın ardından 2006 yılında başlanmıştı. Projenin ilk olarak 2011 yılında tamamlanması planlanıyordu. Ancak yapımda ortaya çıkan teknik aksaklıklar ve yolsuzluk skandalları açılışın 9 yıl gecikmesine neden oldu.

MAALİYETLER ŞİŞTİ

Yaşanan sorunlar nedeniyle 2.6 milyar Euro harcanması planlanan havalimanı için yıllar içinde toplam 6 milyar Euro harcandı.

Havalimanı açıldığı haliyle yıllık 27 milyon yolcuya hizmet verecek. Ancak ihtiyaç halinde bunun 45 milyona çıkarılması için projeler bulunuyor.