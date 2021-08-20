Netflix, bir ailenin yaklaşık 40 yıla yayılan hikayesini konu alan Berkun Oya imzalı yeni filminin çekimlerine başladı. Zengin bir oyuncu kadrosunun yer aldığı filmin yapımcılığını ise Krek Film üstleniyor. Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Yılmaz Erdoğan'ın rol aldığı film 2022 yılında tüm dünyada aynı anda Netflix’te yayına girecek.

Berkun Oya'nın 'Bir Başkadır' dizisi geçen yıl Netflix'te yayınlanmıştı.

FİLMİN KONUSU

1980’li yıllarda İç Anadolu’da bir çiftlik evinde hayatlarını sürdüren ailenin fertleri, yaşadıkları acı bir kayıp üzerine büyük şehre göç etme kararı alırlar. 30 sene sonra hala geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine döndüklerinde, yıllardır üstü örtülü bir gerçeğin açığa çıkması da kaçınılmaz olacaktır.