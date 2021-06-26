Oyunculuktan şarkıcılığa

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin, dün akşam oyuncu Umut Kurt ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi.

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Şahin, oyunculuğun yanı sıra şarkı söyleyen Kurt'un Çeşme'deki bir mekanda sahne almaya başlayacağını ifade etti.