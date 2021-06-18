Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Berkay Şahin, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi. Konser öncesi arkadaşlarıyla buluşup, toplantı yapan Şahin, çıkışta keyifli halleriyle dikkat çekti. 39 yaşındaki şarkıcı gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Burak Ş. isimli bir takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olurda denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren Berkay Şahin hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
"HİÇ KİMSENİN ÖYLE BİR HAKKI YOK!"
Konu hakkında açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:
Bir insanın ailesine, kendi onuruna, haysiyetine ve çoluğuna çocuğuna küfredersen biz de bir yere kadar hepimiz insanız... Küfredemezsin, hiç kimsenin öyle bir hakkı yok! Bir yerde insan kendini tutamıyor, böyle bir tepkide bulunuyor. Yaptığım şeyin doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum.
"ABARTILACAK BİR ŞEY YOK"
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Tam pizza bile yiyemediğim günler olmuştu" açıklamasıyla ilgili konuşmuştu.
Berkay Şahin, "O dönem bütün öğrencilerin yaşadığı zorluklar gibi ben de zorluklar yaşadım. Her insanın yaşayabileceği zorluklar yani. Abartılacak bir şey yok" demişti.
Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yapan Şahin, "Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp, borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş 1000 TL’lik ev kirasını veremezdik. Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık" ifadelerini kullanmıştı.
"HER ŞEYİN KIYMETİNİ BİLİYORUM"
Parasının yetmediği için taksiye binemediğini söyleyen şarkıcı, "Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum" şeklinde konuşmuştu.
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