Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Burak Ş. isimli bir takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olurda denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren Berkay Şahin hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"HİÇ KİMSENİN ÖYLE BİR HAKKI YOK!"

Konu hakkında açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Bir insanın ailesine, kendi onuruna, haysiyetine ve çoluğuna çocuğuna küfredersen biz de bir yere kadar hepimiz insanız... Küfredemezsin, hiç kimsenin öyle bir hakkı yok! Bir yerde insan kendini tutamıyor, böyle bir tepkide bulunuyor. Yaptığım şeyin doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum.