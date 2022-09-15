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Berkay Şahin: O anı unutamam! - Magazin haberleri

Berkay Şahin: O anı unutamam!

Önceki gün Etiler'de görüntülenen şarkıcı Berkay Şahin, kızı ile unutamadığı anısından söz etti. Şahin, "Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserimde Arya benimle şarkı söylemişti. Hayatımda unutamadığım anlardan biri oldu benim için" dedi

15.09.2022 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berkay Şahin, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızları ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

    Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Şahin, "Arya ile alışverişe geldik. Her şey yolunda" dedi.

  • "O ANI UNUTAMAM!"

    Ünlü şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserimde Arya benimle şarkı söylemişti. Hayatımda unutamadığım anlardan biri oldu benim için" ifadelerini kullandı.

    Ardından acelesi olduğunu ifade eden Berkay Şahin, basın mensuplarına, "Seviyorum sizleri" diyerek alışverişine kaldığı yerden devam etti.

    Minik Arya'nın muhabirlere "Kendinize iyi bakın " diyerek el sallaması ise tebessüm ettirdi.

  • "NİCE YILLARIMIZA SEVGİLİM"

    Ayrıca 2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz günlerde 6. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamıştı. Şahin, eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Nice yıllarımıza sevgilim!" notuyla yayınlamıştı.

  • "SENİ SEVİYORUM DAİMİ!"

    Mütevazı bir kutlama da gerçekleştiren çiftten Özlem Ada Şahin ise, "Serum ile toparladım. Üç saat uyudum. Biraz bağışıklığım düştü. 'Bu sene böyle olsun. Sorun değil.' dedim ama 'Yemeğe gidelim, olmaz.' dedi. Bize her gece, her gün özel ve güzel... Seni seviyorum daimi..." ifadelerini kullanmıştı.

  • "ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

    Öte yandan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

    Yayınladığı videoda karnını tutan Şahin, bir takipçisinin, "Bence hamilesin." yorumuna, "Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu." yanıtını vermişti.

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