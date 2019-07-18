Ünlü şarkıcı Berkay 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile evlenmiş çiftin 2017 yılında kızları Arya dünyaya gelmişti. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Zeynep Mira'yı kucaklarına aldı.

Hastanede odasından kızları ve eşiyle çekildiği kareyi paylaşan Özlem Ada Şahin altına, "Hayattaki en büyük mutluluk. Binlerce kez şükürler olsun. Herkese çok teşekkür ederim iyi dilekleri ve mesajları için" notunu düştü.