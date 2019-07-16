Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. "Şu an hazırız doğum için. Zeynep geliyor" diyen ünlü şarkıcı, "Kalbimin bir parçası daha yola çıktı, geliyor" ifadelerini kullandı.