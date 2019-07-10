"GÜN SAYIYORUM"

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Özlem Ada Şahin, doğum günü için 4-5 günü kaldığını duyurdu. "Gün sayıyorum" ifadelerini kullanan Şahin, sosyal medya hesabından bu pozu paylaştı. Şahin, paylaşımına, "Yat yat bıktım valla. Bildiğiniz gibi değil, gün sayıyorum. Ben diyim 6, siz diyin son 5 gün..." notunu düştü.