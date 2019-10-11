Berk Toktamışoğlu kimdir?

11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gerçek adı Berk Tuna Toktamışoğlu’dur, İstanbul doğumlu olan küçük oyuncu 10 yaşlarında bir oyuncudur. Berk Tuna Toktamışoğlu, yapımcı, senarist ve yönetmen olan Murat Toktamışoğlu’dur. Annesi ise yine babası gibi yapımcı olan Banu Toktamışoğlu’dur.
Berk Tuna Toktamışoğlu ilk kamera önü deneyimini babası Murat Toktamışoğlu’nun yazıp yönettiği ve 2018 yılında yayına giren Dümdüz Adam filmi ile gerçekleştirmiştir. Henüz küçük olduğu için ailesi özel yaşamı ile ilgili bilgilerin sosyal paylaşıma açık olmasını pek istemiyor.
Berk Tuna Toktamışoğlu ilk dizi deneyimini ise Fox Tv Ekranlarının 2019- 2020 yayın döneminde yayınlanmaya başlayan, sevilen ve bir sonraki bölümü merakla beklenen yeni dizi Mucize Doktor olmuştur. Berk Tuna Toktamışoğlu, Mucize doktor dizisinde başrol oyuncusu Doktor Ali’nin abisi karakterini canlandırmaktadır. Çocuk yaşta bir göçükte vefat etmiş olan Abi karakteri Savant Sendromlu olan mucize doktor kardeşi Ali’nin çocukluğundaki tek arkadaşı ve koruyucusuydu. Ali’nin Abisini göçükte kurtulamamış ve vefat etmiştir. Fakat Ali ilk yardıma gelen Doktor Adil hoca ile bu göçükte karşılaşmış ve hayatı değişmiştir.
Mucize Doktor Dizisindeki Çocuk oyuncular psikologlar ve eğitmenler eşliğinde sette bulunmaktadır. Ayrıca Digiflame Prodüksiyon Şirketinde bağlı olarak çalışmakta olan Berk Tuna Toktamışoğlu, oyunculuk kariyeri parlak olan bir oyunculuk sergilemektedir.
Berk Tuna Toktamışoğlu’nun oynadığı dizi Ve filmler
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