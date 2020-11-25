İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya şikayetçi Berk Oktay katılmazken, tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru A.A., bu dosyanın soruşturmasını yürüttüğünü belirterek "Açılan sahte hesaplarla ilgili Merve Hanım ve Berk Bey yardım istedi. O süreçte Merve Hanım'la daha çok irtibattaydım. Kendisi bana sürekli olarak IP adresi tespit edilip edilemeyeceğini, yurt dışı kaynaklı hesapların tespit edilip edilemeyeceğini soruyordu. O dönemde birden fazla hesap açılmıştı. Akabinde Merve Hanım´ın kendi hesabı da çalındı" dedi.
Sanık Şarapçıoğlu'nun çalınan hesabından da paylaşım yapıldığını, müstehcen paylaşımların Instagram tarafından kapatıldığını ifade eden tanık A.A., "Çalınan hesabın kendi hesabınız olduğunu ispat ederseniz Instagram hesabı kapatıyordu, bunun için Merve Hanım'ın bilgilerinin ve fotoğrafının Instagram´a gönderilmesi gerekiyordu. Merve Hanım'ın fotoğrafını istedim, o gün yalnız olduğu için fotoğrafını çekemeyeceğini söyledi. Fotoğraf o gün gelmedi, Merve'ye anlattığımı Berk Oktay'a da anlattım, yardımcı olmak için ısrar etti. Ben de bunun üzerine evlerine gittim" ifadelerini kullandı.
Evlerine gittiğinde sanık Şarapçıoğlu'nun fotoğraf çekilmediğini söyleyen tanık A.A. ifadelerini şu şekilde tamamladı:
"Bu işten çok sıkılmıştım, kendi hesabımdan bu hesabı şikayet edince hesap kapatıldı. Bu esnada Berk Bey beni telefonundan aradı. Merve Hanım bana 'sus' işareti yaparak benim telefonumu alıp Berk Bey'le konuştu. Benim lavaboda olduğumu o nedenle telefonu kendisinin açtığını söyledi ama ben o sırada Merve Hanım'ın yanındaydım. Merve Hanım bana 'Berk sorarsa fotoğraf çektik dersin' dedi. Söz konusu fotoğraf günümüzde kullanılan telefonlarda zaman ayarı yapılarak kişinin tek başına da çekebileceği bir fotoğraftı."
Tanık polis memurunun ardından söz alan sanık Şarapçıoğlu, "Katiyen, Berk Bey'e çektik deriz, gibi bir şey demedim." dedi.
Bilirkişi Tuncay Beşikçi ise duruşmada tanık olarak verdiği ifadesinde "Rapor kapsamında sanığın telefonunu, IP adres bilgilerini ve internet kayıtlarını inceledim. Bana göre sanık en az 5 kişi olduğunu düşündüğüm hackerlar tarafından hacklenmiş. Bu paylaşımlar sanığın hesabı da dahil olmak üzere 12 hesap kullanılarak ve Türkiye´nin çeşitli illerinden IP adreslerine göre yapılmış. Sanıyorum burada dava konusu, paylaşımların sanığın bulunduğu ofisten yapılmış olmasıydı. Birincisi, bu durum sanığın aynı şifreyi kullanan hackerlarla aynı zamanda hesaba giriş yaptığı için olmuş olabilir. Şifre bilindiği sürece farklı yerlerden giriş yapılabilir. İkinci bir olasılık da zararlı yazılımlar yüklenerek aynı IP´den giriş yapılabilir. Üçüncü olasılık ise kendisinin yapmış olması ama bunların hepsi olasılık. Dava kapsamındaki verilerden bunu kesin ve net olarak söylemek mümkün olamıyor" ifadelerini kullandı.
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