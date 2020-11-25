MÜTALAA AÇIKLANDI



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, IP bilgilerine ilişkin gönderilen yazıda söz konusu telefon numarasına erişim yapan kullanıcının sanık Şarapçıoğlu'nun annesi Sibel Asım olduğunu söyledi.

Diğer gelen yazıda da söz konusu numaranın Orhan Aydın Hamdi'ye ait olduğu, Hamdi'nin de sanığın yanında staj yapan avukat olduğunu ifade etti. Sibel Asım´ın ifadesinde kendisine ait GSM hattının kızı Merve Şarapçıoğlu tarafından kullanıldığını mütalaasında kaydeden savcı, Orhan Aydın Hamdi´nin ise sanığın ofisinde WİFİ üzerinden iletişim kurduklarını söylediğini aktardı. IP sorgulama içeriklerinde 4 farklı isimdeki kullanıcının tek numara üzerinden bağlantı kurulduğunu belirten savcı, hesapların aynı kişi tarafından kullanıldığının öne sürüldüğünü ifade etti.

Savcı bu sebeplerle sanık Şarapçıoğlu´nun, Berk Oktay´ın özel hayatına ilişkin fotoğrafları bilgisi ve rızası dışında değişik zamanlarda birden fazla kez ifşa ettiğini belirtti.