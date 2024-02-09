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        Haberler Magazin Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, doğumdan önce ebeveyn kursu alacak - Magazin haberleri

        Berk Oktay: Doğumdan önce ebeveyn kursu alacağız

        Eylül 2022'de evlenen oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. Berk Oktay, eşiyle birlikte ebeveyn kursuna gideceklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:00
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berk Oktay önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Uzun süredir görüşemediğim bir arkadaşım vardı, onunla hasret gidermeye geldim" dedi.

        • 2

          "KISMETSE HAZİRAN GİBİ YAVRUMUZA KAVUŞACAĞIZ"

          Kız babası olmak için gün sayan Berk Oktay, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek; "Kısmetse haziran gibi yavrumuza kavuşacağız. İsim konusunda kararsız kaldık, düşünmeye devam ediyoruz, netleşirse sizlerle paylaşırız zaten. Onun haricinde hem anneye yardımcı olabilmek için, hem de benim neler yapmam gerektiği ile ilgili çok araştırma yapıyorum ve kendimi hazırlıyorum bu konulara. Doğumdan birkaç hafta önce de ebeveyn kursu alacağız Yıldız ile birlikte" dedi.

        • 3

          "ÇALIŞMAYA ARA VERMEYECEĞİM"

          Projeleri değerlendirdiğini söyleyen Berk Oktay, baba olduktan sonra sektöre herhangi bir ara vermeyeceğini belirterek; "Çalışmak benim için çok önemli. Ekranlarda olmaya devam edeceğim. İkisi ayrı şeyler" ifadesini kullandı.

        • 4

          "TALEP GÖREN İNSANLAR EKRANDA OLMAYA DEVAM EDİYOR"

          Berk Oktay, muhabirlerin, "Dizi ve sinema sektöründe genelde hep aynı simaları görüyoruz. Bu duruma karşı mısınız?" sorusu karşısında ise şöyle konuştu: Bu durum hep konuşuluyor. Herkesin bir süre ekranlara ara vermek hem kendi sağlığı için dinlenmesi hem de yüzünü dinlendirmesi gerekiyor ama zamanın koşulları malum, insanların iş geldikçe değerlendirmek istemeleri gayet normal. Ben şahsen projelerin aynı kişiler etrafında döndüğüne katılmıyorum, özellikle son iki senedir aramıza birçok oyuncu arkadaşımız katıldı. Talep gören insanlar ekranda olmaya devam ediyor, yeni katılan oyuncu arkadaşlarımızdan da talep görenler ekranlarda kalmaya devam edecekler. Durum bu kadar basit.

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