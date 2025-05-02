Berk Oktay: Depremde yalın ayak dışarı fırladık

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; oyuncu Berk Oktay, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Basın mensuplarıyla karşılaşınca ayaküstü sohbet eden Oktay, "Bir iş görüşmesine geldik, hayırlısı olursa bakalım" dedi.

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"İNSANIN GÖĞSÜ KABARIYOR"

Kendisine, "Oyunculuk yapmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusu yöneltilen Oktay, şu yanıtı verdi; "Ailemin yarısından fazlası asker. Ben de birçok kez asker ya da polis rollerinde yer aldım, biliyorsunuz. Sadece rol olsa bile oynarken insanın göğsü kabarıyor"

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"BABA OLMAK DÜNYANIN EN KEYİFLİ İŞİ"

Konuşmasında kızı Mira’dan da bahseden Oktay, baba olmanın hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı, "Baba olmak dünyanın en keyifli işi. Ama en büyük yük ve zorluk annelerin omzunda. Tüm annelere saygılarımı iletiyorum. Ben de ilgili bir babayım; altını da alıyorum, yemek de yediriyorum. O benim evladım, her şeyim. Asla gocunmam, ne gerekiyorsa yaparım. Başta zordu ama artık alıştık. Yeni bir yardımcı da başladık, o da bize çok destek oluyor"

"İKİ GÜN UYUYAMADIM" Son dönemde yaşanan depremlerle ilgili de konuşan oyuncu, babalığın bu tür anlarda nasıl daha derinden hissedildiğini şöyle dile getirdi; "Babalık nasıl diye sordunuz ya, işte o zaman gerçekten hissediyorsunuz. Önceden çok soğukkanlıydım ama şimdi öyle değil. Bir şey olduğunda ilk refleksim evladıma koşmak. Depremde yalın ayak dışarı fırladık. İki gün uyuyamadım, tekrar olur mu diye endişeyle bekledim. Bir çanta hazırladım, içinde Mira için gerekli tüm malzemeler var. Allah korusun ama tedbirimizi aldık"