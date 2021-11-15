EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ



Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, çocukları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra boşanmıştı.



Sosyal medya fenomeninin bu evliliğinden Su adında bir kızı var.