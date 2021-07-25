SEVGİLİSİNE TEKTAŞ ALDI

Mutlu birliktelikleri süren ikili, bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor. Önceki gece bir mekanda eğlenen çift, yeni fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Yayınlanan gönderilerde Yağcıoğlu'nun tektaşı dikkat çekti.

Aşklarını sosyal medyaya da taşıyan çiftten Berk Atan'ın sevgilisine evlenme teklif ettiği ve "Evet" yanıtını aldığı konuşuluyor.