Bering Boğazı nerede? Bering Boğazı hangi şehirde, ülkede?
Bering Boğazı, Asya ile Amerika kıtalarını birbirinden ayıran bir boğazdır. İki ülke arasında doğal bir geçit olarak bilinen bu boğazın özelliği, tarihte ilk insan göçlerinin yaşandığı bölge olarak bilinmesidir. Oldukça soğuk sularıyla bilinir. Peki Bering Boğazı nerede?
Dünya haritasında Kuzey Kutbu’na yakın bir noktada bulunan Bering Boğazı, sahip olduğu özelliklerle göze çarpar. Coğrafi açıdan göze çarpan bu boğaz, Amerika Birleşik Devletleri ile Alaska arasında bir dar su geçididir. Çukotka Yarımadası’na yakınlığı da dikkat çekicidir. İki ülke arasında doğal bir sınır oluşturan Bering Boğazı hangi şehirde? Hangi özelliklere sahip?
BERİNG BOĞAZI ÖZELLİKLERİ
BERİNG BOĞAZI NEREDE?
Bering Boğazı nerede? Kuzey Amerika ve Asya kıtaları arasında yer alan bu boğaz, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya bağlı olan Alaska arasında konumlanır. Söz konusu boğaz, aslında Arktik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu’nun kuzeyindeki Bering Denizi’ni birbirine bağlar. Dünya üzerindeki en kuzeydeki boğazlardan biri olmasıyla dikkat çekmiştir.
BERİNG BOĞAZI HANGİ ŞEHİRDE?
Bering Boğazı hangi şehirde yer alıyor? Bu boğaz, herhangi bir şehre ait değildir. Tamamen iki ülke arasında yer alır ve uluslararası sulara yakın bir noktada bulunur. Ancak boğazın en yakın yerleşim yerleri olan Rusya Çukotka bölgesindeki Uelen köyü, Alaska tarafında ise Nome kenti olarak anılır.
BERİNG BOĞAZI HANGİ ÜLKEDE?
Bering Boğazı hangi ülkede yer alıyor? Burası, iki ülkenin sınırında bulunur;
İki ülke arasındaki sınır ise boğazın tam ortasından geçer. Bunun yanı sıra Diomede Adaları adı verilen iki küçük ada da bu boğaza dâhildir. Son olarak Büyük Diomede Adası Rusya’ya, Küçük Diomede Adası ise ABD’ye aittir.