Dünya haritasında Kuzey Kutbu’na yakın bir noktada bulunan Bering Boğazı, sahip olduğu özelliklerle göze çarpar. Coğrafi açıdan göze çarpan bu boğaz, Amerika Birleşik Devletleri ile Alaska arasında bir dar su geçididir. Çukotka Yarımadası’na yakınlığı da dikkat çekicidir. İki ülke arasında doğal bir sınır oluşturan Bering Boğazı hangi şehirde? Hangi özelliklere sahip?

BERİNG BOĞAZI ÖZELLİKLERİ

Bering Boğazı’nın tam konumu, Rusya (Çukotka) ile ABD (Alaska) arasında yer alan bir konuma sahiptir.

Birbirine bağladığı denizler, Arktik Okyanusu ve Bering Denizi’dir.

Bering Boğazı genişliği ise yaklaşık 85 km olarak öne çıkar.

Asya ve Amerika arasında doğal sınır oluşturur.

Bu boğaz, tarih öncesi göç yollarının merkezi olarak da anılır.

BERİNG BOĞAZI NEREDE?

Bering Boğazı nerede? Kuzey Amerika ve Asya kıtaları arasında yer alan bu boğaz, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya bağlı olan Alaska arasında konumlanır. Söz konusu boğaz, aslında Arktik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu’nun kuzeyindeki Bering Denizi’ni birbirine bağlar. Dünya üzerindeki en kuzeydeki boğazlardan biri olmasıyla dikkat çekmiştir.

BERİNG BOĞAZI HANGİ ŞEHİRDE?

Bering Boğazı hangi şehirde yer alıyor? Bu boğaz, herhangi bir şehre ait değildir. Tamamen iki ülke arasında yer alır ve uluslararası sulara yakın bir noktada bulunur. Ancak boğazın en yakın yerleşim yerleri olan Rusya Çukotka bölgesindeki Uelen köyü, Alaska tarafında ise Nome kenti olarak anılır.

BERİNG BOĞAZI HANGİ ÜLKEDE? Bering Boğazı hangi ülkede yer alıyor? Burası, iki ülkenin sınırında bulunur; Batı tarafı Rusya Federasyonu’na bağlıdır.

Doğu tarafı ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletine aittir. İki ülke arasındaki sınır ise boğazın tam ortasından geçer. Bunun yanı sıra Diomede Adaları adı verilen iki küçük ada da bu boğaza dâhildir. Son olarak Büyük Diomede Adası Rusya’ya, Küçük Diomede Adası ise ABD’ye aittir. BERİNG BOĞAZI HAKKINDA BİLGİLER Bering Boğazı, jeolojik, coğrafi ve tarihsel açıdan son derece önemli bir bölgedir.

Yaklaşık 20.000 yıl önce, son buzul çağında deniz seviyesinin düşmesiyle burada “Bering Kara Köprüsü” adı verilen bir kara parçasının bulunduğu biliniyordu.

Bering Kara Köprüsü, Asya’dan Amerika’ya ilk insan göçleri gerçekleştiği düşünülen yerdir.

Boğazın adını ise Danimarkalı kaşif Vitus Bering’den 1728 yılında keşfedilmesiyle birlikte aldığı bilinir.

Günümüzde bölge soğuk Arktik iklimi, yoğun buz kütleleri ve zorlu deniz koşulları ile bilinir.

Yılın büyük bölümünde buzla kaplı olduğundan gemi geçişi buradan son derece zordur.

Boğazın olduğu noktada birçok balina, fok, deniz kuşu ve kutup canlısının göç rotası mevcuttur.

Burası tarihçiler için oldukça önemlidir. Çünkü insanlığın kıtalar arası göçlerinin kanıtı olması bakımından önemi yüksektir.

Uçurtma sörflerinin en önemli merkezlerinden biri olma bayrağına sahiptir.

Boğazın ortalama derinliği 30-50 metre arasında ölçülmüştür.

Asya ve Amerika kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı yer olarak da bilinir.

Kış döneminde boğazın sularının neredeyse tamamen donduğu söylenir.

Zaten buzul çağında bir kara köprüsü görmüş ve tamamen donduğundan dolayı Amerika Birleşik Devşletleri’nden Rusya’ya tam tersi yönde geçmek mümkün olmuştur.