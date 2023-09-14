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        Haberler Gündem Eğitim Berilyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Berilyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Berilyum nedir, nerelerde kullanılır? Berilyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi

        Elementler evrenin yapı taşları ve canlıların yaşamlarını sağlamasının temel dayanaklarını oluşturur. Her elementin kendine has özellikleri ve kullanıldığı alanlar vardır. Keşifleri ise yıllara dağılan çalışmaları kapsar. Berilyum nedir, nerelerde kullanılır? Berilyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:15
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        Berilyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Bu elementlerden biri olarak karşımıza berilyum elementi çıkmaktadır. Berilyum elementi, yıldızların çekirdeklerinde erir ve ağır metallere dönüşür. Zaman içinde ise tamamen tükenir. Berilyum içeren taşlar arasında; beril ve krizoberil yer almaktadır. Berilyum nedir? Nerelerde kullanılır? Berilyum simgesi ve sembolü nedir? Berilyum periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Berilyum Nedir?

        1950'li yıllara kadar "glusinyum" olarak bilinen bu element; esnek, hafif ve sert bir yapıdadır. Dünya üzerinde ender bulunan elementtir. Ender bulunmasının yanı sıra elde edilmesi de maliyetlidir. Bu sebeple de kullanım alanları sınırlıdır. Yerkabuğunda sadece %0,0006 oranında bulunur. Zengin yatakları bulunmadığından ötürü berilden elde edilir.

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        Alüminyumdan daha hafif olmasına karşılık daha serttir. Erime noktası da oldukça yüksektir. Metalurjide kullanılmaktadır. Atom fiziğinin gelişiminde önemli bir rol oynayan bu elementin sınırlı sayıdaki üretimi ülkeler arası isminin yaygınlaşmamasının temel sebebidir. Beril elementi 1925 yılına kadar değerli bir taş olarak takı ve mücevherlerde kullanılmıştır.

        Berilyum Nerelerde Kullanılır?

        Fransız kimyager Nicolas-Louis Vauquelin tarafından keşfedilen berilyumun başlıca kullanım alanlarını savunma sanayisi oluşturmaktadır. Yüksek mukavemetli ve sıcağa dayanıklı yapısı sebebiyle kullanım oranı artış göstermektedir. İşte, berilyumun kullanım alanları:

        • Havacılık (uçak fren sistemleri, motorlar, uydular, uzay teleskopu)
        • Otomotiv (kilitlenmeyi önleyici fren sistemleri, ateşlemeler)
        • Seramik imalatı (roket kapakları, yarı iletken çipler)
        • Savunma (nükleer silah bileşenleri, füze parçaları, yönlendirme sistemleri, optik sistemler)
        • Diş laboratuvarları (kuronlar, köprüler ve diş plakalarındaki alaşımlar)
        • Elektronik (röntgen, bilgisayar parçaları, telekomünikasyon parçaları, otomotiv parçaları)
        • Enerji (mikrodalga cihazları, röleler)
        • Tıp (lazer cihazları, elektro-medikal cihazlar, röntgen pencereleri)
        • Nükleer enerji (ısı kalkanları, reaktörler)
        • Spor malzemeleri (golf sopaları, bisikletler)
        • Telekomünikasyon (optik sistemler, kablosuz baz istasyonları)

        Berilyum Simgesi

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        Atom numarası “4” olan bu kimyasal elementin simgesi “Be” harfiyle gösterilmektedir. Aşırı bir reaktif element olduğundan dolayı neredeyse her şey ile tepkimeye girebilir.

        Berilyum Sembolü

        “Be” sembolüyle gösterilen berilyum elementinin beril ve bertrandit olmak üzere iki ana cevheri bulunmaktadır. Bu iki ana cevher; Arjantin, Hindistan, Brezilya, Madagaskar, Rusya ve ABD’de yer almaktadır. ABD, dünyanın en büyük berilyum yataklarına sahip olan ülkesidir.

        Berilyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 2. periyodunun 2. grubunda yer alan berilyum elementi, hafif ve güçlü bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bileşiklerinin tatlımsı bir tada sahip olmasından ötürü ilk zamanlar Yunancada tatlı anlamına gelen glukus sözcüğünden türetilen "glusinyum" olarak anılmaktaydı.

        Berilyum Kullanım Alanları

        • Telekominikasyon ve tüketici elektronik ürünleri: Berilyum bileşiklerinin kullanımının yarısını oluşturmaktadır. cep telefonlarında, bilgisayarlarda, bilgisayar çip ısı emicilerde, su altı fiber optik kablolarda ve termostatlarda kullanılır.
        • Endüstriyel parçalar ve ticari havacılık: Yakıt mekanizmalarında, fren ve hidrolik direksiyon sistemlerinde, kontak anahtarlarında, hava yastığı sensörü ve motor kontrol elektronik sistemlerinde kullanılmaktadır.
        • Savunma ve askeri sistemler: Nükleer silahlar, Patlayıcı mühimmat imha ekipmanları, Uydu ve optik sistemlerdeki sensörler ve Savaş uçağı, helikopter ve uydulardaki hafif alaşımlarda kullanılmaktadır.
        • Medikal: kalp pilleri, CAT tarayıcılar, MRI makineleri, Lazer neşterler, cerrahi aletler için yaylar ve membranlarda kullanılır.
        • Diğer: Nükleer enerji üretimi.

        Berilyum Özellikleri

        • Oda sıcaklığında kırılgan bir elementtir.
        • Çeliğe oranla sertliği 6 kat daha fazladır.
        • Yoğunluğu alüminyumun sadece 2/3'ü kadardır.
        • Kıvılcıma dayanıklı aletle yapımında bakır ve berilyum alaşımından yararlanılır.
        • Günlük olarak kullanılan cep telefonları gibi taşınılabilir cihazların içeriğinde bulunur.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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