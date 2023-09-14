Berilyum nedir, nerelerde kullanılır? Berilyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi
Elementler evrenin yapı taşları ve canlıların yaşamlarını sağlamasının temel dayanaklarını oluşturur. Her elementin kendine has özellikleri ve kullanıldığı alanlar vardır. Keşifleri ise yıllara dağılan çalışmaları kapsar. Berilyum nedir, nerelerde kullanılır? Berilyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Bu elementlerden biri olarak karşımıza berilyum elementi çıkmaktadır. Berilyum elementi, yıldızların çekirdeklerinde erir ve ağır metallere dönüşür. Zaman içinde ise tamamen tükenir. Berilyum içeren taşlar arasında; beril ve krizoberil yer almaktadır. Berilyum nedir? Nerelerde kullanılır? Berilyum simgesi ve sembolü nedir? Berilyum periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Berilyum Nedir?
1950'li yıllara kadar "glusinyum" olarak bilinen bu element; esnek, hafif ve sert bir yapıdadır. Dünya üzerinde ender bulunan elementtir. Ender bulunmasının yanı sıra elde edilmesi de maliyetlidir. Bu sebeple de kullanım alanları sınırlıdır. Yerkabuğunda sadece %0,0006 oranında bulunur. Zengin yatakları bulunmadığından ötürü berilden elde edilir.
Alüminyumdan daha hafif olmasına karşılık daha serttir. Erime noktası da oldukça yüksektir. Metalurjide kullanılmaktadır. Atom fiziğinin gelişiminde önemli bir rol oynayan bu elementin sınırlı sayıdaki üretimi ülkeler arası isminin yaygınlaşmamasının temel sebebidir. Beril elementi 1925 yılına kadar değerli bir taş olarak takı ve mücevherlerde kullanılmıştır.
Berilyum Nerelerde Kullanılır?
Fransız kimyager Nicolas-Louis Vauquelin tarafından keşfedilen berilyumun başlıca kullanım alanlarını savunma sanayisi oluşturmaktadır. Yüksek mukavemetli ve sıcağa dayanıklı yapısı sebebiyle kullanım oranı artış göstermektedir. İşte, berilyumun kullanım alanları:
Berilyum Simgesi
Atom numarası “4” olan bu kimyasal elementin simgesi “Be” harfiyle gösterilmektedir. Aşırı bir reaktif element olduğundan dolayı neredeyse her şey ile tepkimeye girebilir.
Berilyum Sembolü
“Be” sembolüyle gösterilen berilyum elementinin beril ve bertrandit olmak üzere iki ana cevheri bulunmaktadır. Bu iki ana cevher; Arjantin, Hindistan, Brezilya, Madagaskar, Rusya ve ABD’de yer almaktadır. ABD, dünyanın en büyük berilyum yataklarına sahip olan ülkesidir.
Berilyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 2. periyodunun 2. grubunda yer alan berilyum elementi, hafif ve güçlü bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bileşiklerinin tatlımsı bir tada sahip olmasından ötürü ilk zamanlar Yunancada tatlı anlamına gelen glukus sözcüğünden türetilen "glusinyum" olarak anılmaktaydı.
Berilyum Kullanım Alanları
Berilyum Özellikleri