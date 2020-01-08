"BEBEĞE İSİM BULAMADIK"



Korel, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Bebeğin ismi ne olacak?" sorusuna, "İnanın henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti ama şu anda karar aldığımız bir isim yok" yanıtını vermişti.