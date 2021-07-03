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Bergüzar Korel'in Dalaman tatili: Bir süre evim burası... - Magazin haberleri

Bergüzar Korel: Bir süre evim burası...

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Bodrum'dan sonra soluğu Dalaman'da aldı. Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Korel, tatil pozlarını, "Bir süre evim burası..." notuyla yayınladı

03.07.2021 - 13:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. İki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.

  • Bir süredir ailesiyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Bergüzar Korel, daha sonra soluğu Dalaman'da aldı. Gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran Korel, çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı.

  • 38 yaşındaki oyuncu, tatil pozlarını, "Bir süre evim burası..." notuyla yayınladı. Korel'in paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

     

  • Ünlüler, pandemi kısıtlamalarının kalkması ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte soluğu tatil beldelerinde aldı. Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, rotalarını Ege ve Akdeniz'e çevirdi.

  • Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, 'Arka Sokaklar' dizisinde 15 yıldır canlandırdığı 'Zeliş' karakterine veda etmesinin ardından soluğu tatilde aldı.

    Sezonu açan Geyik, bol bol güneşin ve denizin tadını çıkardı. 31 yaşındaki Yüsra Geyik, plajda verdiği pozları da 366 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

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