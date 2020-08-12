O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor.



Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye. Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanlarıyla kampanya yapıp çırpınıyorlar. Bir yavrumuz daha melek oldu.