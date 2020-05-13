Türkiye'de ilk koronavirüs tespiti yapıldığı gün doğuma girdim. Salgın nedeniyle lohusalık yaşayamadım. Virüs korkusu her şeyi bastırdı. Herkes benimle lohusaydı. Dünya olarak başka kaygılarımız olduğu için aslında anlamadım.

Yüzyıllardır bütün kadınlar lohusalıkla baş ediyorsa, bunun bu kadar büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok kaygılanırsanız, o kadar etkileniyorsunuz.