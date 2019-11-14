Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; İlk kez bir reklam filminde birlikte kameraların karşısına geçen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, güzel bir işbirliği olduğunu belirterek mutluklarını ifade etti. İkili, doğacak olan ikinci çocuklarıyla birlikte aile olarak reklam filminde yer alıp almayacaklarının sorulması üzerine, “Onları hiçbir zaman iş ortamına sokmayız. Yine ikimiz oluruz.” dedi.

Doğacak olan bebekleri için henüz bir isim netleştirmediklerini söyleyen ikili, "Ali gibi sade ve eski bir isim düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamileliğin ilk aylarında tuzlu ve ekşi yiyecekler aşerdiğini ifade eden Bergüzar Korel, “Ali’de hiç yaşamamıştım. Bunda limon, erik aşerdim. Ali, bebeğin erkek olmasından dolayı çok mutlu” diye konuştu.

Çiftin oğulları Ali, 2010 yılında dünyaya gelmişti.