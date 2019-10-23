23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, Amerika'da evlere günlük temizliğe gittiği ve 70 liraya köpek gezdirdiği haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu haberlerin ardından Zeynep Korel'in oyuncu kardeşi Bergüzar Korel hakkında bir çok iddia gündeme geldi.
Bergüzar Korel daha sonra ajansı aracılığıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bir süredir bazı basın ve yayın kanalları üzerinden Bergüzar Korel’in kişiliği ve aile hayatı ile ilgili asılsız açıklamalar yapılmakta olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. Bu açıklamalar özellikle hamile olduğu bu hassas dönemde kendisini ve tüm aileyi son derece üzmüştür. Maruz kaldığı mağduriyet ve bu süreçte yapıcı tüm çabalarının da sonuçsuz kalması sebebiyle üzülerek mahkemeye başvurmak durumunda kalmış ve Avukatı Naim Karakaya tarafından yapılan koruma tedbiri talebi İstanbul Aile Mahkemesince kabul edilmiştir. Mahkeme tarafından Bergüzar Korel’e, yazılı, sözlü, online, basın yolu ile ve sair herhangi bir şekilde psikolojik şiddet de dahil olmak üzere her türlü tehdit, hakaret, aşağılama, iftira veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulması engellenmiştir." ifadeleri kullandı.
Zeyep Korel, çıkan haberlerden sonra 2. Sayfa'ya yeni açıklamalar yaptı.
Korel şunları söyledi:
Temizlik şirketinde çok büyük bir açık var. Burada bu işi kurdum, ilerliyorum. 'Babam olsaydı her şey çok farklı olurdu' cümlesi de çok yanlış yerlere çekilmiş. Şunu demek istedim; ailenin reisidir baba. Benim babam çok ataerkil bir adamdı. Kızım güzel çalışmak istiyorsun, ama tek başına çalışma. Sana en azından 1-2 kişi tutalım. Birlikte bir şey yapalım' derdi. Bana kıyamazdı açıkçası. Beni bu anlamda desteklerdi. Ben onun dışında başka hiçbir şey demedim.
Kendi hayatımı, kendi işimi kendim kurmak istediğim için, sıfırdan başlamak istediğim için ve tek tabanca çalışmak zorunda olduğum için bu yolda ilerliyorum. Bunda bir ayıp yok, yanlış yok. Bunu başka taraflara çekmenin hiçbir anlamı yok. Benim burada vermek istediğim mesaj, 'biz her şeyi yapabiliriz sağlıklı olduğumuz sürece'
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