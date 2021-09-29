Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri Bergen oldu. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini üstleneceği biyografik filmi çıkacak olan Bergen ile ilgili merak edilenler...

BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

ACILARIN KADINI BERGEN

İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplayi olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

ALTIN PLAK VE ALTIN KASET'LE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Plak şirketi tarafından Nisan 1987'de "1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı" unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi.

Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle "Acıların Kadını" filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Bir dönem sanatçı, büyük ustalar Selami Şahin, Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde sırasıyla "Onu da Yak Tanrım", "Sevgimin Bedeli" ve "İstemiyorum" albümlerini çıkardı.

Nisan 1989'da kocasından da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.

Yurt içinde ve dışında konserler veren sanatçı, kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırmayı başardı. Farklı ve güçlü sesiyle arabesk dünyasında iz bırakan Bergen'in vefatının ardından, 1990'da "Giden Gençliğim" albümü yayınlandı ve albüm ilk çıktığı gün tükendi.

Pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerin yanı sıra Bergen'in şarkıları Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca tarafından da yorumlandı.

Bergen'in resmi olarak yayınlanmış stüdyo albümleri:

1982 - Şikayetim Var LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)

1983 - Kardeşiz Kader LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)

1985 - İnsan Severse LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1986 - Acıların Kadını LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1987 - Onu da Yak Tanrım LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - Sevgimin Bedeli MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - İstemiyorum LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1989 - Yıllar Affetmez (Aslen son albümü) MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Giden Gençliğim MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Garibin Çilesi Mezarda Biter MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1991 - Son Ağlayışım MC, CD

HALİL SERBEST KİMDİR?

Şarkıcı Bergen’e tarifsiz acılar yaşatan ve onu henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest’in Adana’da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.

Adana’da yaşamına devam eden Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

BERGEN VE HALİL SERBEST NASIL TANIŞTI?

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen’den boşanmak istediğini dile getirir.

ÖNCE KEZZAP ATTI SONRA ÖLDÜRDÜ

Bergen’in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti.

Vücudunun büyük bir bölümü de zarar gören Bergen’in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazandı.

Sağ gözü ve yüzünün yaralarını gizlemek isteyen Bergen, saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapatır veya sürekli gözlük kullanırdı.

Halis Serbest, bu olayın aradından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi.