Zaman içinde Marmara’nın kıyılarından Akdeniz’e kadar sınırlarını genişletmeyi başarmış bir krallık olan Bergama Krallığı; aynı zamanda bilim ve sanat gibi alanlarda da oldukça etkili olmuş antik bir uygarlıktır. Peki, Bergama Krallığı’na ait buluşlar nelerdir? Bergama Krallığı hakkında bilgi edinebileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Bergama Krallığı Ne Zaman Kuruldu?

Bergama Krallığı’nın kuruluş tarihi MÖ. 241 olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar krallığın öncülerinden olan Fletairos, Bergama’yı ele geçirmiş ve burada bağımsız bir devlet kurduğunu ilan etmiş olsa da krallığın kuruluşu, daha sonra gelecek 1. Attalos dönemine tarihlenmektedir. Bu ayrımın yapılmasındaki ana sebep ise 1. Attolos’tan itibaren, Bergama yöneticilerinin kendilerini kral olarak ilan etmeleridir.

Bergama Krallığı Nerede Kurulmuştur?

Bergama Krallığı başkenti Bergama ya da antik ismiyle Pergamon şehridir. MÖ.282 ile MÖ. 133 tarihleri arasında Bergama Krallığı’nın başkentliğini yapmış olan kent bu dönemde saray, tapınak, tiyatro ve kütüphane gibi yapılarla imar edilmiş ve güçlü surlarla çevrelenmiştir.

Bergama Krallığı Hakkında Bilgi

Günümüzde İzmir’e bağlı olan Bergama’da kurulmuş olan Bergama Krallığı; MÖ. 241 yılında kurulmuş ve Roma İmparatorluğu’na bağlanacağı tarih olan MÖ. 133 tarihine kadar varlığını sürdürmüştür.

MÖ. 334 yılında Makedonya Kralı İskender ile Persler arasında gerçekleşen Granikos Savaşı neticesinde şehi,r İskender’in eline geçmiştir. Şehri ele geçiren İskender; şehrin idaresini oğlu Herakles ile annesi Barsine’ye bıraksa da şehir, İskender’in ölümünün ardından Trakya kralı olan Lysimachos’un idaresine girmiştir.