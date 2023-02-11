Batıya doğru harekete geçerek önce Ostrogotları sonra da Vizigotları mağlup eden ve Volga nehrinden Tuna’nın aşağı kısımlarına kadar ulaşan büyük bir devlet kuran Balamir Kağan hangi devletin kurucusudur? İşte, tüm detaylar…

Balamir Kağan Kimdir?

Balamir Kağan; Batı Hunları ya da bir diğer ismiyle Avrupa Hun Devleti’nin bilinen kurucusudur. Çiçi Yabgu’nun dokuzuncu, Mete Han’ın ise on beşinci göbekten torunu olan Balamir Kağan; aynı zamanda Oğuzların da atasıdır. İsmi “balam ber” yani çocuk ya da oğlan çocuk veren anlamına gelen Balamir Kağan aynı zamanda Kavimler Göçünün başlamasına da sebep olmuştur.

Balamir Kağan Hangi Devletin Kurucusudur?

Balamir Kağan Avrupa Hun Devleti kurucusu ve bu devletin bilinen ilk hükümdarıdır. Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından Türkler; Dinyeper Nehri ve Aral Gölü çevresinde toplanmışlardı. Orta Asya’dan göç ederek bu bölgeye genel Hunların da etkisiyle nüfusları artan bu topluluk, 4. asrın ortalarından itibaren batıya doğru bir göç hareketine başlamıştır.

Hunların lideri olan Balamir önderliğinde harekete geçen Hunlar, önce Alan bölgesini ele geçirmişler ve 374 yılında İtil Nehri önlerine kadar gelmişlerdir. İtil Nehri’ni de aşan Hunlar; Ostogotları ve Vizigotları mağlup etmişler ve bu mağlubiyetler neticesinde bu iki topluluk, Avrupa içlerine doğru düzensiz bir harekete başlamışladır. Ostrogot ve Vizigotların 374 yılında başlatmış oldukları yürüyüş de Kavimler Göçünün fitilini ateşlemiştir.

Yaklaşık 100 bin askere sahip olan Balamir Kağan; Ostrogotları ve Vizigotları ortadan kaldırdıktan sonra Batı Hun Devleti’nin sınırlarını hızla genişletmiştir. Von-Dolga bölgesinde yaşamakta olan İskitleri de kontrol altına almayı başarmıştır.