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Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi

2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Bergama Antik Kenti'ndeki restorasyon, temizlik ve araştırma çalışmaları kapsamında sur duvarları bulundu

14.02.2022 - 12:44 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınan Bergama Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık sur duvarları bulundu. AA'nın haberine göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Bergama Antik Kenti'ni çevreleyen Selinos Deresi'nde yürüttüğü restorasyon, temizlik ve araştırma çalışmaları kapsamında taş duvarlara ulaşıldı.

  • Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede, yaklaşık 4-5 metre yükseklikteki sur duvarlarının milattan önce 5. yüzyılda kenti saldırılara karşı korumak amacıyla yapıldığı tespit edildi.

  • SOSYOLOJİK VE EKONOMİK GÜÇ İŞARETİ

    Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, Bergama Antik Kenti ve çevresinde yürütülen çalışmaların, her yıl arkeoloji dünyasına yeni keşifler kazandırdığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bergama Müzesi, Bergama Belediyesi ve diğer resmi kurumların iş birliği ile antik kent eteklerindeki nehirde Selinos Antik Kanal Projesi'nin yürütüldüğünü kaydeden Ustura, 1,5 kilometrelik hatta yeni buluntular elde edildiğini aktardı.

  • Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle yürütülen çalışmalarda bulunan ve milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen sur duvarlarının dönemin özelliğini yansıtan "polygonal" sistemiyle örüldüğünü dile getiren Ustura, şöyle konuştu:

    "Antik Selinos Kanalı Restorasyon Projesi çok uzun soluklu bir çalışma. 5 Şubat 2021'de başlayan bu proje bize arkeolojik veriler sunuyor. Bu da çok önemli tarihsel çıkarımları beraberinde getiriyor. Milattan önce 2. yüzyılda yapıldığını düşündüğümüz sur duvarlarının daha erken döneme ait olduğunu tespit ettik. 

  • Milattan önce 2. yüzyılda 4 kilometre uzunluğunda sur duvarlarından söz ederken şimdi milattan önce 5. yüzyıla dayanan polygonal tipteki duvarları görüyoruz. Bu duvarların Antik Selinos Nehri'ne indiğini ve savunma amaçlı yapıldığını tahmin ediyoruz."

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