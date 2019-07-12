"BEBEĞİ TAŞIMAMA YARDIMCI BİR BEY"



Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde elbise denerken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Anne olmaya hazırlanan Yenenler'in belirginleşen göbeği dikkat çekmişti. Eşinin paylaşımından kısa bir süre sonra Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sosyal medyada yayınlamıştı. Berfu Yenenler de eşinin fotoğrafını kendi sayfasında, "Bebeği taşımama yardımcı bir bey" notuyla paylaşmıştı.