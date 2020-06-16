







Yenenler, "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.

Yenenler sözlerini şöyle sürdürdü:



İstanbul'dan uzaktayız. Bayağı dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var.









