"HER SENE ÇOCUK YAPMAYA DEVAM EDECEK MİYİZ?"

Geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikteliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Yenenler, gönderisine şu notu düşmüştü:

Yıl dönümümüz kutlu olsun. Ver bakalım yanaktan bir lokma kocam... Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Tebrikler kocam, nice senelerimiz olsun. Bakalım her sene bir çocuk daha yapmaya devam edecek miyiz? Seneye görüşürüz...