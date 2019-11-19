"TOPARLANMAK BAYAĞI UZUN SÜRÜYOR"



Öte yandan Berfu Yenenler, "Tabii ki hep böyle pozitif değilim. Keşke her şey hep çok pozitif olsa. Doğumdan sonra insanın kendini toplarlaması bayağı uzun sürüyor. Lohusalık diye bir şey varmış" açıklamasını yaptı.