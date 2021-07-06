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Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' ŞAKASI

26 yaşındaki Yenenler, gebelik testine kırmızı bir kalemle iki çizgi attıktan sonra ünlü oyuncunun yanına gitti. Eser Yenenler, eşinin elinde gebelik testini görünce şaşkınlığını gizleyemeyip, "Bu ne, gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" şeklinde tepki verdi.

Berfu Yenenler'in, "Bazı kötü şakalar" notuyla paylaştığı o anlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Yenenler'in gönderisine; Burcu Kara, Seda Sayan ve Özlem Ada Şahin gibi ünlü isimler yorum yaptı.

"EVİN BABASI ZAYIFLAYAMIYORSA BİZ ŞİŞMANLARIZ!"

Öte yandan pandemi döneminde spora başlayan ve kısa sürede fazlalıklarından kurtulan ancak daha sonra yeniden kilo alan oyuncu Eser Yenenler, geçtiğimiz günlerde eşi Berfu Yenenler'in diline düşmüştü.

Oğlu Kuzey'in ve kendisinin olduğu bir fotoğrafa photoshop uygulayan Yenenler, paylaşımında, "Madem evin babası zayıflayamıyor, biz şişmanlarız!" ifadelerini kullanmıştı.

Eser Yenenler de eşinin esprili paylaşımına, "Ben zayıflıyorum bu arada, böyle içerikler canımı acıtır" yorumunu yaparak, karşılık vermişti.

"SON İKİ SENEMİN ÖZETİ"

Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde de oğlu Kuzey'in yüzüne photoshopla eşini eklemişti. Yenenler'in, paylaşımında, "Son iki senemin özeti" ifadelerini kullanmıştı.