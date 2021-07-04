O YORUMA KAYITSIZ KALMADI

Ünlü isim, gönderisine yapılan, "Meme sorunsalı..." şeklindeki mesaja yanıt verdi. Kendisine yapılan çirkin yorumları cevapsız bırakmayan Berfu Yenenler, "İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar. Küçük de olur, büyük de olur. Sarkabilir, sarkmayabilir... Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözebilirsiniz" ifadelerini kullandı.