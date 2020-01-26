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Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yenenler, çocukluk arkadaşıyla yıllar önceki bir karesini yayınladı. Yenenler, 1999 yılında Gölcük depreminde tüm ailesini kaybeden arkadaşıyla ilgili yürek sızlatan bir paylaşım yaptı.

Berfu Yenenler, "İki gündür gelen görüntüleri izlemeyi kalbim kaldırmıyor" sözlerini ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

Fotoğrafın tarihi eylül 1999... Bilenler vardır belki ben İzmitliyim. Bu fotoğraf da Gölcük depreminden bir ay sonra İzmit'te çekilmiş... Çocukluk arkadaşımla... Biz deprem olduğunda İzmit'te değildik. Yaz tatiline gitmiştik.

"İKİNCİ GÜN DEPREM OLDU"

Aslında çocukluk arkadaşım ve ailesiyle birlikte gidilecekti o tatile... Onlar borçlarından dolayı iptal etmek zorunda kalmıştı tatili, onlar gelemedi biz gittik. Gittiğimizin ikinci günü deprem oldu İzmit'te...

"BÜTÜN AİLESİNİ DEPREMDE KAYBETTİ"

Çocukluk arkadaşım annesini, babasını, kardeşini bütün ailesini depremde kaybetti. Onun yerinde ben de olabilirdim, tatile gitmekten biz de vazgeçebilirdik. İki gündür gelen görüntüleri izlemeyi bile kalbim kaldırmıyor. Yaşananların acısını bırakacağı yarayı tahmin bile edemiyorum. Sadece bu fotoğraftan sonra çok iyi bildiğim bir şey var, hepimiz olabilirdik, olabiliriz...