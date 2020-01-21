21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Berfu Yıldız, "Ben Eser’i Instagram’dan takip ettim. O da beni takip etmeye başladı. Uzun süre Eser’den mesaj bekledim, o da atmadı. İlk mesajı ben attım. Konuşmaya başladık, yedi ay boyunca hiç görüşmedik ama her gün mesajlaşıyorduk" dedi.
Ardından da Eser Yenenler, "Çünkü profilin gerçek olduğuna inanmadım. Miss Turkey falan yazıyor araştırdım baktım öyle biri var ondan sonra ikna oldum. Berfu ile hiç görüşmedik, çünkü dertli bir dönemdi. Hiç tanımadığın biriyle dertleşmek iyi gelir bazen. O anlatıyor, ben anlatıyorum dert ortağı gibi olmuştuk. Görüşünce büyü bozulacak gibi geliyordu. O yüzden uzun süre buluşmadık" ifadelerini kullandı.
Ünlü şovmenin ardından Berfu Yıldız ise, "Üç kere buluşmaya niyetlendik, ikimiz de buluşmamak için çeşitli yalanlar söyledik. Sonra ben Eser’in oyununu izlemeye gittim... Ben de tam tersi Eser’in solundaydım. Bütün oyun boyunca Eser’in poposunu izledim. Çok sinir olmuştum, gitmeyi bile düşündüm. ‘Ne saygısız’ falan dedim içimden. Sonra kulisine gittim" dedi.
Eser Yenenler ise sözlerini şöyle sürdürdü:
Berfu’nun geldiğini yardımcım söyledi. Görsem tanımayabilirdim, çünkü fotoğraflardan değişikti. O dönemki fotoğrafları da biraz değişikti. (Gülüyor) Arkadaşım ‘oyunu sağdaki kıza doğru oyna’ deyince o yöne doğru yöneldim.
Kulise geldi. Birbirimize sarıldık, hani ilk görüşte değil ama ilk sarılışta bir aşk varsa eğer o biziz. Sarılınca ‘Tamam budur. Evlilik, çocuk falan’ hissine kapıldım. Bizim hikayemiz bu şekilde başladı.
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