Yenenler, bu paylaşımına, "Hayatımda gördüğüm en güzel fotoğraf bu. Dünyanın en güzel adamı ve dünyanın en güzel minik adamına sahip olduğum için o kadar şanslıyım ki... Biri 'Mutluluk ne?' diye sorsa bana artık bu fotoğrafı gösteririm. Kelimeler yetmiyor hissettiğimi anlatmama ama umarım isteyen herkese nasip olur" notunu düştü.