"GERÇEKLİĞİMİZE HAYRANIM"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yenenler, bu kez eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" ifadeleriyle yayınladı.

Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.