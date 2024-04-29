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        Haberler Magazin Berfu - Eser Yenenler çiftinin oğlu Kuzey, hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Berfu - Eser Yenenler çiftinin oğlu Kuzey hastanelik oldu

        Berfu Yenenler - Eser Yenenler'in oğlu Kuzey, hastanelik oldu. Berfu Yenenler, oğlunun durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:43
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        • 1

          Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey dünyaya gelmişti. Çiftin ikinci bebekleri Mete ise 2021'de doğmuştu.

        • 2

          ZOR BİR GECE GEÇİRDİLER

          Mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler - Eser Yenenler, zor bir gece geçirdi. Anne Yenenler, oğlunun dün akşam zehirlenerek hastanelik olduğunu söyledi.

        • 3

          "YA ZEHİRLENDİ YA DA ÜŞÜTTÜ"

          Berfu Yenenler; "Kuzey efendi ya zehirlendi ya üşüttü ya da bir şeyler oldu. Bir dramlar yaşandı finali hastanede yaptık. Neyse geçmiş olsun. Şimdi kalktım bankaya geldim. Yani bu devirde her şeyin online yapılması lâzım online yapılamayan şeyleri kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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