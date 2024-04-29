Berfu - Eser Yenenler çiftinin oğlu Kuzey hastanelik oldu

"YA ZEHİRLENDİ YA DA ÜŞÜTTÜ"

Berfu Yenenler; "Kuzey efendi ya zehirlendi ya üşüttü ya da bir şeyler oldu. Bir dramlar yaşandı finali hastanede yaptık. Neyse geçmiş olsun. Şimdi kalktım bankaya geldim. Yani bu devirde her şeyin online yapılması lâzım online yapılamayan şeyleri kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.