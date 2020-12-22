Bilgin ile Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçen Saat, yakın arkadaşı ile sohbet ederken şu ifadeleri kullandı:

Aynı hikayeleri yaşamana gerek yok. Mesela ikimiz de Ankara'da büyüdük ama birimiz ülkenin doğusundan gelen bir aileye, diğerimiz ise suyun öte tarafından ülkeye göç etmiş bir aileye mensup.