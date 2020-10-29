"KENDİME KALMA FIRSATIM OLDU"

36 yaşındaki oyuncu pandemi döneminde yaşadığı deneyimleri de anlatarak, şunları söyledi:

Yani herkes gibi benim de çok fazla kendi kendime kalma fırsatım oldu. Bu yüzden, bir yandan dünyada olan bitene kaygılanırken bir yandan da sakin bir keşif süreciydi.

Bir de şöyle bir şey oldu; Kenan’ın (Doğulu) da bolca boş zamanı olduğu için benim şarkılarım üzerine çalıştık, stüdyoda beraber bolca zaman geçirdik. Zannediyorum ben hayatım boyunca pandemi sürecini bir yandan kayıpları anarak bir yandan da şükürle hatırlayacağım, çünkü ilk şarkılarımın şekillendiği zaman dilimi oldu.