Beren Saat, zorunlu karantina sürecinde eşi Kenan Doğulu ile müzik çalışmalarını yaptığını söyleyerek, özel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Saat, L’Officiel Türkiye dergisine verdiği röportajda, "Hayat nasıl gidiyor?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
İyi gidiyor. Yani çalışmaya başladığımız için, görece normale dönebildiğimiz için daha iyi hissetmeye başladım. Aylarca evde oturmak, bir yandan pozitif olmaya çalışırken bir yandan da yaşam enerjisini aşağı çeken bir bekleme süreciydi. O yüzden çalışmaya başladıktan sonra çok daha iyiyim.
"KENDİME KALMA FIRSATIM OLDU"
36 yaşındaki oyuncu pandemi döneminde yaşadığı deneyimleri de anlatarak, şunları söyledi:
Yani herkes gibi benim de çok fazla kendi kendime kalma fırsatım oldu. Bu yüzden, bir yandan dünyada olan bitene kaygılanırken bir yandan da sakin bir keşif süreciydi.
Bir de şöyle bir şey oldu; Kenan’ın (Doğulu) da bolca boş zamanı olduğu için benim şarkılarım üzerine çalıştık, stüdyoda beraber bolca zaman geçirdik. Zannediyorum ben hayatım boyunca pandemi sürecini bir yandan kayıpları anarak bir yandan da şükürle hatırlayacağım, çünkü ilk şarkılarımın şekillendiği zaman dilimi oldu.
Saat, elektronik dans müziklerini sevdiğini belirterek, "Kenan, hem aranjmanları yapıp hem de hayallerimin müzikal bir bedene kavuşmasına yardımcı oluyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, eşi ile üzerinde çalıştığı projenin yayın tarihi ile ilgili, "Şarkıları videolarıyla birlikte yayınlamak istiyorum. O yüzden tam bir takvim belirlemek mümkün olamıyor bu dönemde. Zannediyorum 2021’e kalacak" dedi.
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