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        Haberler Magazin Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

        Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

        Beren Saat, ayağını burkması sonucu koltuk değneği kullanmak zorunda. Ayağına atel takılan Saat, programını değiştirmeyerek tatil için Bodrum'a gitti. Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfini Habertürk görüntüledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 09:07
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          Beren Saat, 12 yıl önce rol aldığı dizinin final yemeğinin çıkışında ayağını burkmuş, yapılan kontroller sonrası atel takılmıştı.

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          Bir ay boyunca koltuk değnekleriyye yürüyebilen Beren Saat, aynı talihsiz kazayı iki hafta önce eşi Kenan Doğulu ile çıktığı yurt dışı tatilinde de yaşadı.

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          Beren Saat, uçaktan tekerlekli sandalyeyle indirilmişti. Saat'in ayağına bir kez daha atel takıltı.

          Evinde iki hafta dinlenen Beren Saat'in ayağından atel çıkarıldı.

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          Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre bir süre koltuk değneği kullanmak zorunda kalacak olan Beren Saat, Kenan Doğulu ile birlikte bu kez tatil için Bodrum'a gitti.

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          Koltuk değneğiyle zor da olsa tatil planlarını değiştirmeyen Beren Saat, kaldıkları otelin plajında bir süre güneşlendikten sonra denize girmek istedi.

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          Kenan Doğulu'nun yardımıyla iskeleden denize giren Beren Saat, bir süre yüzdükten sonra kendilerine tahsis edilen locaya geri döndü.

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