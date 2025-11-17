Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bereketli Topraklar'da dengeler altüst oldu

        'Bereketli Topraklar'da dengeler altüst oldu

        'Bereketli Topraklar', dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Ömer, ailesine büyük sırrını açıklamaktan vazgeçtiği sırada Savcı Nevin, polislerle birlikte çiftliğe gelerek Ömer ve Ferit'i, Sadık Turhan cinayeti nedeniyle gözaltına aldı. Ömer ve Nevin'in arasındaki tansiyon sorgu süresince iyice yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 11:46 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:56
        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı ‘Bereketli Topraklar’, dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana geldi.

        'BEREKETLİ TOPRAKLAR'IN 3'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ömer, ailesine büyük sırrını açıklamaktan vazgeçtiği sırada Savcı Nevin, polislerle birlikte çiftliğe gelerek Ömer ve Ferit’i, Sadık Turhan cinayeti nedeniyle gözaltına aldı. Adliyeye vardığında Cemal Karahanlı’nın ölüm haberini alan Nevin, Zehra ve Bekir’in de getirilmesini isteyerek iki düşman ailenin en güçlü isimlerini aynı odada topladı. Onları bir süre uzaktan izleyen Nevin, herkesi tek tek sorguladı ve adaleti sağlamakta kararlı olduğunu sert bir dille vurguladı. Ömer ve Nevin’in arasındaki tansiyon sorgu süresince iyice yükseldi.

        Savcı Nevin, Ömer ve Ferit Bereketoğlu'nu gözaltına aldı;

        Evine dönen Fatma dedesinin ölümüyle derinden sarsılırken Salih’le olan ilişkisinin de Zehra’yla ortak planı olduğu ortaya çıktı. Bekir bu duruma şaşırırken Fatma, dedesini üzmüş olma ihtimaliyle intikam planından vazgeçmek istedi. Ancak Zehra, dedesinin her şeyi bildiğini söyleyerek Fatma’yı tekrar ikna etti. Cemal’in ölümünün ardından Zehra, Azize’yi babasını mezarında gördü. Cemal ve Azize’nin sırrının peşine düştü. Ömer de Azize’den yıllar önce Cemal’le ne konuştuğunu öğrenmek için ısrarcı oldu ancak Azize soruları kaçamak yanıtlarla geçiştirdi.

        Karahanlılar’ın Başına Geçen Bekir’den Gövde Gösterisi

        Karahanlılar’ın başına geçen Bekir, kendisine karşı gelenlere sert bir şekilde gücünü göstermeye başladı. Aynı zamanda Karaca’ya olan ilgisini saklamayan Bekir, onu işyerinde ziyaret etti. Karaca, onu hatırlayamasa da Bekir’in samimi davranışları karşısında getirdiği hediyeyi kabul etti. Ömer, Nevin’i kendisi için kıymetli olan topraklarında misafir ederek ona kendisini anlatmaya çalıştı. Aralarındaki sohbet ilk kez yumuşamışken Nevin’e gelen telefonla bir anda bu durum bölündü. Nevin’in hızla ayrılması gerekti.

        Ömer, Savcı Nevin'i kahvaltı sofrasıyla karşıladı;

        Karaca’nın Adana’da kalmasına tepki gösteren Nevin onun evine dönmesini istedi. Nevin, ona iş için bile olsa gittiği toprakların tehlikeli olduğunu söyledi. Ancak Karaca dönmeyeceğini söyledi ve kararının arkasında durdu. Nevin daha fazla karşı koyamadı.

        Salih Kendini Bu Topraklara Ait Hissetmeye Başladı

        Dedesinin kaybının acısını üzerinden atamayan Fatma’nın en büyük destekçisi Salih oldu. Zor günlerinde Fatma’nın yanlış adımlar atmaması için elinden geleni yapan Salih, bir yandan da abileriyle arasındaki bağı yeniden kurmaya başladı. Kendini artık bu topraklara daha ait hissetmeye başlayan Salih, çiftlikteki ahırda Karaca’yla tanışarak hiç yaşamadığı yeni deneyimlerin içine adım attı. Öte yandan Zehra, tehlikeli iş adamı Murat’ı Adana’ya getirerek ortaklık teklif etti. Bereketli Topraklar’a göz diken Murat, hedef olarak Ferit’i belirledi ve onunla bir görüşme ayarladı. Ferit bu durumu bir fırsat olarak gördü.

        Salih, Fatma’yı gece kulübünden almak için geldi;

        Ömer ve Nevin Arasında Gerilim Tırmandı

        Aralarındaki gerilim bir türlü bitmeyen Ömer ve Nevin, Ömer’in yemek yediği mekanda yeniden karşı karşıya geldi. Ömer’in aracını görünce selam vermek isteyen Nevin, bu sırada İbrahim’in Ömer’e uzattığı zarfı fark etti. İbrahim’in “Savcı Tarık” ismini söylemesi Nevin’in dikkatini iyice çekti. Zarfta kendisinin ve Tarık’ın nişan fotoğrafını görünce büyük bir şok yaşadı. Zarftaki fotoğrafı ele geçirmek için hemen bir plan yaptı. Mekandan ayrıldıktan sonra taksi bulamadığını söyleyerek Ömer’den kendisini bırakmasını istedi. Kısa süre sonra cüzdanının yanında olmadığını söyleyerek Ömer’in arabasından uzaklaşmasını sağladı. Nevin dosyaya almak için hamlesini yaptı ancak dosya arka koltukta yoktu. Başını kaldırdığında Ömer’in elinde o dosyayla durduğunu gördü ve aralarındaki gerilim bir anda bambaşka bir noktaya taşındı.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        3'üncü bölümün hemen ardından 4'üncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Ömer, Murat ile karşı karşıya gelirken Ferit’in bereketli topraklar için anlaşmaya oturduğunu öğreniyor. Nevin biraz daha Bereketoğlu ailesine yaklaşarak konaklarına giriyor ve tüm saklanan sırları ortaya çıkarmak için planlar yapıyor. Bereketoğlu kardeşlerin aynı masada bir araya gelip sırt sırta vermesi duygu dolu anlara sahne olurken Nevin ve Ömer’in yakınlaştığı sırada Zehra’nın “Ömer’i bir de tanıyanlardan dinleyin savcı hanım” sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.

        'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda; Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu), Gülsim Ali (Nevin Yılmaz), Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı), Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu), Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu), İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı), Zehra Kelleci (Karaca Akay), Hakan Çelebi (Bekir Karahanlı), Ali Faruk Akgören (Cemal Karahanlı), Bahar Süer (Ceyda Ünver), Gözde Demirtaş (Seyhan Karataş), Ekrem Şen (İbrahim Karataş), Mert Özbek (Mert) ve Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu) yer alıyor.

        ‘Bereketli Topraklar’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Bereketli Topraklar'ın 4'üncü Bölüm Tanıtımı:

        #Bereketli Topraklar

        Habertürk Anasayfa